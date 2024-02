Hà Nội cận tết: Đường thưa, người vắng, trắng sương mù

Sương mù ở Hà Nội, sáng 5-2. Clip: VĂN PHÚC

Sương mù vẫn bao phủ trên nóc các tòa nhà cao tầng, sáng 5-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Mặc dù là ngày đầu tuần, nhưng do đã cận tết nên vào giờ cao điểm, đường sá ở Hà Nội sáng nay không còn cảnh tắc nghẽn, ùn ứ, căng thẳng về đi lại như những ngày trước đó. Một số điểm chỉ ùn ứ nhẹ, cơ bản xe cộ vẫn lưu thông nhanh.

Nguyên nhân do một lượng lớn sinh viên ở Hà Nội đã về quê nghỉ tết, đồng thời lượng người ở các tỉnh lẻ kéo về khám chữa bệnh và nhu cầu đi lại thăm hỏi, chúc tết cũng giảm dần… Riêng tại các trường phổ thông, học sinh chỉ còn học hôm nay và ngày mai 6-2 là nghỉ tết. Dự báo từ ngày 7-2 đến 9-2 (30 tháng Chạp năm Quý Mão), đường sá ở Hà Nội còn vắng hơn.

Cận tết, Hà Nội vắng hơn. Ảnh chụp sáng 5-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Cơ quan khí tượng cho biết, miền Bắc, hôm nay, trời nhiều mây sau 1 ngày có nắng to. Khu vực Đông Bắc bộ, nhiệt độ giảm trở lại 2-4 độ C, mưa phùn. Riêng các tỉnh ở Tây Bắc bộ như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất là 27-30 độ C.

Khoảng đêm 28 đến ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc. Hà Nội sẽ nhanh chóng chuyển rét.

Nam Trung bộ và Tây Nguyên hôm nay, trời tiếp tục nắng sớm từ sáng và kéo dài đến chiều tối.

Nam bộ nắng mạnh và nóng đến Tết Nguyên đán. Tại TPHCM hôm nay có thể nắng nóng 35-36 độ C.

VĂN PHÚC