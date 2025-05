Hà Nội chỉ đạo gấp về đảm bảo an toàn phòng cháy tại trụ sở cơ quan, nơi lưu trữ hồ sơ

Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, nhất là UBND cấp huyện, cấp xã có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo vệ tài sản nhà nước, hồ sơ, tài liệu và an toàn tính mạng con người.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại trụ sở làm việc. Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy tại nơi làm việc, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, các trụ sở, cơ quan thuộc UBND TP Hà Nội. Trong đó, điển hình là vụ cháy vào ngày 8-5 do sự cố thiết bị điện tại phòng họp trụ sở UBND phường Cầu Diễn. Mặc dù các vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự.

Lực lượng PCCC Hà Nội diễn tập chữa cháy tại trụ sở cơ quan

Để đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở các cơ quan, đơn vị nhằm bảo vệ tài sản nhà nước, hồ sơ, tài liệu và an toàn tính mạng con người, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị được giao quản lý. Tiến hành rà soát các điều kiện an toàn về PCCC tại trụ sở, đồng thời kiểm tra, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống PCCC được trang bị.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; quán triệt 100% cán bộ, công nhân viên chức trong việc thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng... tại các khu vực, vị trí làm việc trong cơ quan, đơn vị.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng thường trực, ứng trực thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện đảm bảo phù hợp công suất tiêu thụ, thay thế các đường dây dẫn điện đã cũ, hư hỏng, sử dụng các thiết bị để ngắt điện khi có sự cố xảy ra; tuyệt đối không câu mắc, đấu nối tùy tiện, sử dụng nhiều thiết bị trong cùng một ổ cắm; thực hiện nghiêm việc tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không có nhu cầu sử dụng.

MINH KHANG