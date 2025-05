Sống nơm nớp trong các chung cư nghiêng

Sàn nhà nghiêng dần, nỗi lo tăng lên

Cán bộ UBND phường 27, quận Bình Thạnh cho biết, khu chung cư Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) có 8 lô gắn số, với trên 1.000 hộ dân sinh sống. Tất cả các chung cư lô số đều xây dựng từ trước năm 1975, sau hàng chục năm sử dụng, đến nay các lô này đã xuống cấp trầm trọng. Trong số đó, các lô số I, II, IV, VI là đáng lo nhất. Các lô này tường đã nứt, bung bê tông và lòi cả sắt… bị lún móng dẫn đến cả khối chung cư nghiêng, hai đầu dần chụm sát vào nhau. Trước nguy cơ chung cư bị sập, chính quyền đã tổ chức di dời người dân ra khỏi chung cư lô số IV và VI, còn người dân ở lô số I, II vẫn đang bám trụ, đánh đu với nguy hiểm.

Lô số I chung cư Thanh Đa đã bị nghiêng nặng, hai đầu chung cư gần sát nhau

Ghi nhận tại chung cư lô số I và II, các khối nhà đã bị nghiêng nặng, 2 đầu chung cư nghiêng gần sát vào nhau. Ở các tầng trên cao, tường trong các căn hộ không những bị nứt nẻ, hư hỏng mà sàn nhà cũng bị nghiêng. Các cánh cửa đều bị vênh, biến dạng, phải sửa chữa mới đóng mở được. Do sàn nhà bị nghiêng nên đồ đạc trong nhà kê đặt khó ngay ngắn, việc đi lại, sinh hoạt cũng gặp không ít khó khăn. Chị Trương Thị Mộng Lan ở căn hộ 001, lô số I cho biết, những hộ ở tầng trên, sàn nhà bị nghiêng, còn các hộ ở tầng trệt lại chịu cảnh ngập nước. Mọi người đã xây tường, be bờ gạch để ngăn nước tràn vào nhà, nhưng những hôm mưa to, triều cường, nước từ dưới nền gạch dâng lên làm ngập nhà cửa, đồ đạc.

Theo người dân nơi đây, chung cư nghiêng đã làm thay đổi kết cấu dẫn đến tường bị nứt, dầm cột bê tông bị xé tường nên tốc độ nghiêng, nhà cửa xuống cấp ngày càng nhanh hơn. Các lô chung cư bị lún nghiêng nên việc sửa chữa rất khó, dễ bị nứt, bong tường trở lại. Những căn hộ ở tầng càng cao thì có độ nghiêng càng lớn. Người dân không chỉ nơm nớp vì lo chung cư bị sập mà cuộc sống, sinh hoạt càng khó khăn hơn.

Tái định cư quá chậm

Những ngày qua, những khi trời mưa lớn, người dân ở khu chung cư nghiêng phải vất vả chống ngập nước. Mỗi khi đưa mắt nhìn lên cao, người dân càng lo lắng khi thấy hai đầu chung cư ngày càng sát vào nhau. Mọi người băn khoăn, không biết đến bao giờ mới thoát cảnh sống trong chung cư nghiêng, có thể sập bất cứ lúc nào. Với hàng trăm gia đình ở lô số IV, VI đã thoát ra khỏi các chung cư nghiêng, nhiều năm nay phải tạm cư, chưa biết bao giờ mới được an cư.

Có mặt tại mặt bằng lô số IV, VI, nơi người dân đã di dời để lấy mặt bằng xây dựng chung cư mới, dự án vẫn là bãi đất trống, bốn bề tường cao vây kín. Đây là công trình đầu tiên trong dự án phục vụ tái định cư cho người dân ở 8 chung cư lô gắn số của chung cư Thanh Đa. Theo kế hoạch, dự án nằm trên khu đất có diện tích trên 14.000m2 sẽ xây dựng các khối nhà cao 45 tầng, quy mô trên 1.700 căn hộ, làm nơi ở cho 2.900 người. Công ty Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Trong khi, người dân nóng lòng chờ được di dời thoát khỏi chung cư nghiêng, sớm an cư thì chủ đầu tư thực hiện dự án lại triển khai quá chậm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Thống, Chủ tịch UBND phường 27, quận Bình Thạnh, thông tin: Trong số 8 chung cư lô gắn số, có 4 lô xuống cấp nặng và nguy hiểm cho người dân do bị lún móng, khối nhà bị nghiêng. Chính quyền đã kịp thời tháo dỡ lô số IV, VI đưa người dân ra ngoài. Đến nay vẫn còn 2 lô và người dân đang sống chung với nguy hiểm. Không riêng người dân mà cán bộ địa phương cũng như ngồi trên lửa khi thấy chung cư ngày càng nghiêng.

Cán bộ UBND phường 27 cho biết, mọi người lo lắng nhưng chỉ biết kiến nghị và động viên người dân vì công tác di dời, xây dựng chung cư tái định cư do cấp trên quyết định. Ngày 19-12-2017, UBND TPHCM ban hành văn bản số 7852/UBND-ĐT công nhận Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư cụm 8 lô chung cư gắn số. Trong kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2018-2020, trong đó có việc hoàn thành thi công lô IV và VI vào năm 2019 và hoàn thành di dời các lô còn lại trong năm 2020... Người dân, chính quyền địa phương ngóng chờ từng ngày, nhưng nhiều năm trôi qua, các công trình tái định cư cho người dân vẫn nằm trên giấy.

TRẦN YÊN