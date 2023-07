Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập: Điểm nhiều trường tăng cao

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều giáo viên nhận định, đề thi năm nay dễ hơn so với năm trước, điểm chuẩn dự báo sẽ tăng so với năm ngoái. Không nằm ngoài dự báo, điểm chuẩn các trường THPT năm nay tăng so với năm trước, trong có trường tăng đến 2 - 3 điểm.

Các trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất năm 2023 tại Hà Nội không gây bất ngờ và đa phần là những cái tên đã được dự đoán từ trước.



Theo đó, các trường THPT công lập có điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 thuộc tốp đầu có điểm trung bình hơn 8 điểm/môn và vẫn là những trường quen thuộc như: THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Việt Đức - Hoàn Kiếm, THPT Phan Đình Phùng, THPT Yên Hòa, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Cầu Giấy, THPT Nhân Chính, THPT Nguyễn Thị Minh Khai...

Tuy nhiên, thứ hạng giữa các trường có chút thay đổi. Dẫn đầu vẫn là Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Kim Liên xếp thứ 2; Trường THPT Việt Đức - Hoàn Kiếm đứng thứ 3, THPT Yên Hòa xếp thứ 6. Các trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Trần Phú, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông… giữ điểm chuẩn khá ổn định. Có 2 trường bằng điểm nhau (41,75 điểm) là THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm và THPT Nguyễn Gia Thiều; 4 trường cùng 41 điểm (THPT Nhân Chính, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Thăng Long).

Một số trường mới mở có tỷ lệ chọi cao như Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ lấy điểm chuẩn 37,5. THPT Mỹ Đình là ngôi trường mới có điểm chuẩn tăng cao so với hai năm trước với 40 điểm.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý: điểm xét tuyển do Sở GD-ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để tuyển sinh.

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm học 2023 - 2024, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng (NV): NV1, NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển (ĐXT) cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm.

Trước đó, vào trưa 1-7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các lớp 10 chuyên. Lớp tiếng Trung của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy cao nhất với 43,3 điểm. Lớp lấy điểm chuẩn thấp nhất là chuyên Hóa học, trường THPT Sơn Tây, chỉ 23,7.

Năm nay, có 116.000 lượt thí sinh Hà Nội đã dự thi kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, trong đó sẽ có khoảng gần 60% em đỗ suất học trường công, số còn lại sẽ phải "rẽ" sang hướng khác. Do đó, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn có áp lực lớn với các thí sinh, phụ huynh. Nhiều thí sinh, phụ huynh vì sợ trượt NV1 ở trường tốt nên chỉ dám đăng ký trường "nhẹ ký" hơn, nhưng sau đó lại rất tiếc nuối vì thừa điểm.

Theo đại diện của Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi có lượng thí sinh dự thi rất lớn tuy nhiên đơn vị quyết liệt, nhanh chóng hoàn tất công tác chấm thi, ghép điểm, công bố điểm thi, điểm chuẩn sớm hơn dự kiến để phụ huynh, thí sinh được biết. Việc Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi sớm, đồng thời công bố luôn điểm chuẩn xét tuyển của các trường sau đó 1 ngày đã được các phụ huynh rất đồng tình. Vì đây là kỳ thi “cân não” với thí sinh, phụ huynh, nên việc chờ điểm với thí sinh, phụ huynh Hà Nội trong những ngày qua rất áp lực.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 5-7, thí sinh sẽ nhận được phiếu báo kết quả tuyển sinh lớp 10, và làm thủ tục nhập học đến ngày 7-7. Đây là thủ tục bắt buộc với tất cả học sinh trúng tuyển, có nguyện vọng. Các em có thể nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ ngày 10-7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu có thể xét tuyển bổ sung, gọi nhập học từ ngày 11 đến ngày 14-7.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, thí sinh phải làm ba bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ. Để được xét tuyển, thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng ba môn, trong đó Toán và Văn nhân hệ số hai.

Năm nay, em Phương Khải Minh, lớp 9A11, trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy là thủ khoa kỳ thi lớp 10 của Hà Nội, đạt 49/50 điểm, trong đó 9,5 điểm Văn; Toán và Tiếng Anh đạt điểm 10.