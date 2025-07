Điểm sàn xét tuyển đại học phân hóa mạnh

Tổ hợp C00 lập đỉnh điểm sàn

Tính đến nay, Trường ĐH Sài Gòn (TPHCM) là một trong hai trường dẫn đầu cả nước về điểm sàn khi có nhiều ngành sư phạm (SP) có điểm sàn đến 25 điểm. Cụ thể, các ngành SP Lịch sử, SP Địa lý có mức điểm sàn 25 điểm. Kế đến là ngành SP Toán có điểm sàn 24,5 điểm; các ngành SP Hóa học, SP Ngữ văn, SP tiếng Anh cùng có điểm sàn 24 điểm.

Những ngành còn lại có điểm sàn dao động từ 17-23 điểm. Học viện Ngoại giao có điểm sàn dao động từ 22-25 điểm; trong đó, tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) có điểm sàn là 25 điểm, được xem là lập đỉnh điểm sàn.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Văn Hiến. Ảnh: THANH HÙNG

Trường ĐH Sư phạm TPHCM có điểm sàn cao nhất là 24 điểm. Điểm sàn năm nay của nhà trường phân theo từng cơ sở đào tạo và từng phương thức xét tuyển. Tại cơ sở chính ở TPHCM, phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dao động 18-24 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) chuyên biệt kết hợp kết quả học tập THPT dao động 17-21 điểm. Riêng các ngành đào tạo xét tuyển có sử dụng kết quả kỳ thi năng khiếu dao động 19-20 điểm (xét tuyển sử dụng kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025) và 17-18 điểm (xét tuyển sử dụng kết hợp thi ĐGNL chuyên biệt).

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Ngoại thương… có nhiều ngành có điểm sàn ở mức 24 điểm.

Nhiều trường có điểm sàn giảm mạnh

Ở chiều ngược lại, nhiều trường công lập, các trường ĐH địa phương và một số trường ĐH ngoài công lập có mức điểm sàn dao động từ 14-15 điểm (trừ các ngành sư phạm và nhóm ngành sức khỏe theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT). Tính đến thời điểm hiện nay, Trường ĐH Thành Đông là trường có điểm sàn của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 thấp nhất cả nước - 14 điểm.

Nhóm các trường công có điểm sàn giảm mạnh gồm có: Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM với điểm sàn 15 cho tất cả các ngành, giảm từ 1-4 điểm so với năm ngoái; Trường ĐH Nông Lâm TPHCM có điểm sàn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở mức 16 điểm (trừ các ngành đào tạo giáo viên theo ngưỡng chung của Bộ GD-ĐT). So với năm 2024, điểm sàn nhiều ngành giảm mạnh, trong đó ngành Thú y giảm đến 6 điểm so với năm ngoái.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên lấy điểm sàn với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của các ngành từ 16-24 điểm và từ 600-850 điểm cho phương thức xét điểm thi ĐGNL. So với năm 2024, nhiều ngành có điểm sàn giảm từ 4-6 điểm. Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) lấy điểm sàn 15-19, giảm 2-5 điểm so với năm ngoái.

Cùng với các trường có điểm sàn giảm ít nhất từ 2-4 điểm so với năm 2024 còn có nhiều trường ĐH khác như Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM.

TS LÊ THỊ THANH MAI, nguyên Trưởng Ban công tác Sinh viên, ĐH Quốc gia TPHCM: Điểm chuẩn ngành Y khoa sẽ giảm từ 0,5-1,5 điểm Theo công bố của Bộ GD-ĐT, điểm sàn năm 2025 của nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề giảm đều 2 điểm so với năm 2024. Cụ thể: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt: 20,5 điểm; Dược học, Y học cổ truyền: 21 điểm; Điều dưỡng, Hộ sinh, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng: 19 điểm. Đây là mức điểm sàn thấp nhất trong vòng 6 năm qua đối với nhóm ngành này. Với mặt bằng điểm thi tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) giảm rõ rệt, dự báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) ngành Y khoa tại các trường dự kiến sẽ giảm 0,5-1,5 điểm, tùy theo trường và lượng thí sinh đăng ký. Trong khi đó, đối với nhóm ngành sư phạm, điểm chuẩn các tổ hợp thiên về tự nhiên như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) sẽ giảm từ 0,5-2 điểm. Ngược lại, với các tổ hợp xã hội như C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Toán, Lý, Văn)..., điểm chuẩn có thể ổn định, thậm chí tăng nhẹ. ThS PHÙNG QUÁN, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM: Điểm chuẩn sẽ giảm ở nhiều ngành Qua nhiều năm làm công tác tuyển sinh và phân tích kết quả phổ điểm, năm 2025 dự báo với các ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên. So với những năm trước, điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, nhưng không đáng kể. Các ngành có điểm chuẩn dưới 28 điểm sẽ có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, tổ hợp A00, A01, B00 dự kiến giảm 1-2 điểm ở nhiều ngành, đặc biệt là nhóm kỹ thuật, công nghệ, y dược. Ở tổ hợp D01 có thể giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5-1,5 điểm, nhưng các ngành như Kinh tế, Ngôn ngữ, Luật vẫn giữ mức cạnh tranh nếu chỉ tiêu không tăng. Các ngành “hot” vẫn có thể giữ điểm chuẩn cao nhờ phương thức xét tuyển kết hợp hoặc những ưu tiên khác. Các ngành khác sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt, điểm chuẩn nhiều khả năng giảm mạnh trong năm nay.

PHAN THẢO - THANH HÙNG