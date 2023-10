Hà Nội lần đầu tổ chức ngày hội công nghệ thông tin và STEM cấp thành phố

Ngày 9-10, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của trường (9-10-1963 – 9-10-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự.