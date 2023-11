Hà Nội quy hoạch 1.620 bãi đậu xe nhưng mới chỉ 18 bãi làm xong

Lý giải việc này, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho rằng, do vị trí bố trí dự án bến, bãi đậu xe công cộng chưa thực sự thu hút nên việc kêu gọi đầu tư còn hạn chế. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư ban đầu khá lớn, thời gian thu hồi vốn và khả năng thu hồi vốn khó khả thi, dẫn đến nhà đầu tư chưa quan tâm tham gia; nhiều vị trí cấp phép làm bãi đậu xe trên vỉa hè còn bất cập, chưa phù hợp với việc tổ chức giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực. Nhiều tuyến hè phố còn bị chiếm dụng để trông giữ xe, buôn bán, không dành lối đi cho người đi bộ, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.