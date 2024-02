Hà Nội sương mù, nồm ẩm tái diễn

Hà Nội mưa bụi kèm sương mù, nồm ẩm tái diễn, chụp sáng 20-2 tại phố Hòa Mã (Hà Nội). Ảnh: VĂN PHÚC

Nhiều người dân cho biết, họ cảm thấy khó chịu với kiểu thời tiết nồm ẩm này. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng quốc tế nhận định, đến trưa và chiều nay 20-2, Hà Nội có thể nắng ráo trở lại, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C và sẽ tăng lên 34 độ C vào trưa mai 21-2.

Trong khi theo các dữ liệu khí tượng, hôm qua 19-2, nhiều nơi ở Tây Bắc của miền Bắc, Bắc Trung bộ và nhất là khu vực phía Nam đã có nắng nóng, nhiệt độ khá cao.

Cụ thể như sau: Tại các điểm đo ở Phiêng Lanh, Sông Mã, Yên Châu và Phù Yên (tỉnh Sơn La) có nhiệt độ 34,4 đến 37,1 độ C; tại Hòa Bình là 33,3 độ C. Tại miền Trung, nhiệt độ cao nhất tại Tương Dương (Nghệ An) 36 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 35 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 35 độ C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 34 độ C.

Ở miền Nam, nhiệt độ cao nhất tại Cát Tiên (Lâm Đồng) 34,5 độ C; Tây Ninh 35 độ C; Biên Hòa (Đồng Nai) 35 độ C; Tân Sơn Nhất (TPHCM) 35,5 độ C; Đồng Phú (Bình Phước) 36,6 độ C; Cao Lãnh (Đồng Tháp) 35 độ C…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định từ đêm 20-2 đến ngày 28-2, Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Tây Bắc bộ có nơi nắng nóng trong các ngày 21 và 22-2. Khoảng ngày 23 đến 24-2, miền Bắc mưa rồi chuyển rét trở lại từ ngày 24-2.

Như vậy, phải đến cuối tuần này, không khí lạnh về thì Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ mới thực sự chấm dứt tình trạng nồm ẩm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây của Bắc Trung bộ có nơi nắng nóng trong ngày 21 và 22-2, sau đó có mưa dông từ ngày 24-2.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng; đêm không mưa.

VĂN PHÚC