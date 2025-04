Hà Nội: Trực 24/7 để bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ

UBND TP Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương của thành phố về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2025.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chủ động bám sát tình hình thực tế, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện tốt nhất hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch của từng đơn vị, địa phương trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cùng đợt cao điểm du lịch hè 2025.

Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội ra quân tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Đặc biệt, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng chú trọng quản lý và kiểm soát tốt các hành vi vi phạm có tính phổ biến vào dịp nghỉ lễ, các tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong công tác tổ chức các hoạt động vận tải, du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn; tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong dịp nghỉ lễ; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

TP Hà Nội yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Sở Y tế Hà Nội cũng vừa lên kế hoạch triển khai đáp ứng y tế phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Theo kế hoạch, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó, CDC Hà Nội đảm bảo chế độ thường trực phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Về công tác thường trực y tế, giao các bệnh viện: Xanh Pôn, Hòe Nhai, Y học cổ truyền Hà Nội - mỗi bệnh viện bố trí 1 tổ cấp cứu thường trực tại các địa điểm theo phân công. Trung tâm cấp cứu 115 bố trí các tổ cấp cứu, đảm bảo đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại các địa điểm.

Đối với các bệnh viện khác thuộc Sở Y tế Hà Nội, bố trí từ 5-10 giường bệnh để phục vụ hội nghị và các hoạt động kỷ niệm trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra và tổ chức thường trực đội cấp cứu cơ động ngoại viện sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu.

MINH KHANG