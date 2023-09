Hà Tĩnh: Cầu bắc qua sông Ngàn Sâu ngập 1,5m, bản Rào Tre bị chia cắt

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về, bắt đầu từ khoảng 22 giờ ngày 25-9 đến sáng 26-9, cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre đã bị ngập hoàn toàn, có thời điểm ngập sâu khoảng 2m.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 26-9, tại khu vực cầu tràn này, mực nước ngập sâu khoảng 1,5m và đang có mưa to, nước tiếp tục dâng lên.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có chiều rộng khoảng 6m, chiều dài khoảng 120m. Đây là tuyến đường “độc đạo” nối liền trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn bị ngập sâu cũng gây chia cắt hoàn toàn bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1.

Ngoài khu vực cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu bị ngập gây chia cắt, một số điểm dọc bên bờ sông cũng bị sạt lở, cây cối đổ sập...

Tại tuyến đường nối từ bản Rào Tre cũ xuống khu tái định cư bản Rào Tre mới cũng đã có khoảng 5 đến 10 điểm bị sạt lở, nước ngập đường khiến việc qua lại gặp khó khăn.

Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập các biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực đi vào cầu tràn đang bị ngập sâu, nguy hiểm. Đồng thời, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Theo ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên, tại bản Rào Tre hiện có 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt sinh sống với tổng số 158 nhân khẩu. Còn một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre) có khoảng 20 hộ dân sinh sống với khoảng 90 khẩu và 1 hộ dân ở thôn 5 vào làm nhà ở, trang trại tại khu vực này.

Do ảnh hưởng đợt mưa lớn từ ngày 25-9 đến sáng 26-9, tại một số tuyến đường ở địa huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê… (tỉnh Hà Tĩnh) đã bị sạt lở, ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho người dân và phương tiện trong việc lưu thông qua lại.

Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông, nhất là những đoạn đường có nguy cơ ngập lụt, tràn, ngầm qua suối…

Đồng thời, khuyến cáo người dân không được đi vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực nguy hiểm.

Trưa 26-9, thầy Phan Quốc Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ nên trong sáng cùng ngày đã có hơn 4.000 học sinh bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Phía nhà trường sẽ tổ chức dạy bù để đảm bảo kiến thức cho các em... Trong thời gian này, giáo viên sẽ giữ liên lạc, phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi mùa mưa lũ về.