Hà Tĩnh: Cứu sống 3 ngư dân bị chìm thuyền, ôm can nhựa lênh đênh trên biển

3 ngư dân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang khai thác sò thì bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm thuyền. May mắn, cả 3 kịp ôm chặt 3 can nhựa trôi lênh đênh trên biển, sau đó được cứu đưa vào bờ an toàn.