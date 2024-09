Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm lốc xoáy lúc rạng sáng khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại

Rạng sáng 18-9, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều nhà dân, công trình phụ trợ bị tốc mái hư hỏng, cây xanh, trụ điện bị đổ ngã... Rất may không gây thiệt hại về người.

Sáng 18-9, ông Thân Viết Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn có mưa to kèm lốc xoáy khiến một số trụ điện hạ thế bị gãy đổ, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, lốc xoáy làm 2 trụ điện hạ thế bị gãy đổ, 1 trụ điện bị bung lớp bê tông phía dưới chân cột ở địa bàn thôn Yên Lạc (mỗi trụ điện có chiều cao khoảng 7,5m). Ngoài ra, một số cây xanh bị gãy đổ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị điện lực, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khắc phục hậu quả, dời dọn trụ điện đổ, cắt tỉa, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường.

Cùng thời điểm tại thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cũng xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân và cây xanh. Ông Lê Doãn Khánh, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc thông tin, qua thống kê bước đầu có khoảng 12 nhà dân ở thôn Nam Sơn bị ảnh hưởng thiệt hại, trong đó chủ yếu là tốc mái che, công trình phụ trợ...

Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm khoảng 200 cây phi lao ven biển được trồng từ khoảng 8-10 năm và 20m tôn che công trình dự án bị đổ ngã. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ông Hoàng Kim Túy, Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn thôn Hà Phúc Đồng cũng xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy. Qua thống kê bước đầu, có 10 hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại tốc mái nhà ở, mái che, công trình phụ trợ. Rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi lốc xoáy tan, chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xuống hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường để ổn định đời sống.

Cùng thời điểm, tại một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh, một số cây xanh và biển quảng cáo bị gió lốc làm gãy đổ, chắn trên tuyến Quốc lộ 1A. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt, phối hợp phân luồng giao thông, sử dụng xe ô tô chuyên dụng, các vật dụng tiến hành di dời, cưa cắt, dọn dẹp cây xanh, biển báo ra khỏi lòng đường để bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn.

>> Một số hình ảnh thiệt hại do lốc xoáy ở Hà Tĩnh sáng 18-9:

Trụ điện và cây xanh bị đổ ngã ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Cây xanh bị đổ ngã ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà dân ở xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại

DƯƠNG QUANG