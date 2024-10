Hà Tĩnh: Nhếch nhác bùn than trên Quốc lộ 12C

Thời gian gần đây, nhiều phương tiện vận tải chở than lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12C ở địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến bụi bẩn và bùn than nhầy nhụa khắp nơi, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Video: Nhếch nhác bùn than trên Quốc lộ 12C

Hàng ngày, khi trời nắng, các phương tiện vận chuyển than đá hoạt động liên tục trên tuyến Quốc lộ 12C khiến bụi bẩn bay mù mịt. Khi gặp trời mưa, trên mặt đường xuất hiện nham nhở, chi chít bùn than đen ngòm, đặc quánh bám chặt, trơn trượt. Đặc biệt, tại nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, sụt lún tạo thành vũng nước bùn than lớn, nhầy nhụa kéo dài.

Mỗi khi có phương tiện lưu thông qua lại làm nước bùn than bắn tung tóe khắp nơi, gây bẩn, mất an toàn giao thông cho người và phương tiện, gây ô nhiễm môi trường.

Vừa đi xe máy qua tuyến Quốc lộ 12C, bà Nguyễn Thị H. (trú thị xã Kỳ Anh), cho biết, nhiều năm nay, do lưu lượng các phương tiện trọng tải lớn vận chuyển hàng hóa các loại qua lại trên tuyến Quốc lộ 12C rất lớn nên đã làm mặt đường bị ảnh hưởng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo bà Nguyễn Thị H., nhiều người dân khi tham gia giao thông qua lại trên tuyến Quốc lộ 12C, nhất là khu vực xuất hiện dày đặc bùn than đều phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, bởi rất dễ bị trơn trượt ngã, xảy ra tai nạn giao thông và bị nước bùn than bắn tung tóe. Rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, có biện pháp xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Sáng 12-10, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) cho biết, tình trạng bụi và bùn than bẩn trên Quốc lộ 12C đoạn qua địa bàn thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi đã xảy ra khá lâu nay, gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân sinh và gây mất an toàn giao thông.

Hiện địa phương cũng đã có báo cáo, đề xuất lên cấp trên về sự việc này, để có các phương án xử lý. Địa phương mong muốn phía doanh nghiệp quản lý các phương tiện trong quá trình vận chuyển vật liệu than đá qua lại phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông qua lại.

>> Một số hình ảnh nhếch nhác bùn than trên Quốc lộ 12C

DƯƠNG QUANG