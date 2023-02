Hai anh em ruột điều khiển hai xe tải va chạm nhau và cùng lật xuống đèo Vi Ô Lắc

Ngày 20-2, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn thành công tác cứu nạn cứu hộ và đưa 2 ô tô tải gặp nạn về cơ quan công an để điều tra nguyên nhân. Và thật hi hữu, tài xế 2 xe gặp nạn lại là anh em ruột.