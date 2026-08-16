Hai dự án bãi đậu xe giảm tải cho Đà Lạt "bất động" nhiều năm

Sau hơn 3 năm quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 bãi đậu xe đầu đèo Prenn và Đarahoa nhằm chống ùn tắc giao thông cho khu vực Đà Lạt, hiện cả hai dự án vẫn "bất động".