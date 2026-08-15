Dự báo Bắc bộ, Bắc Trung bộ có nơi mưa rất to

Chiều 15-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 17-8 đến ngày 21-8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.