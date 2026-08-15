Khởi tố "Huấn Hoa Hồng "

Cơ quan chức năng vừa khởi tố đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".