Hải Phòng có gần 2 triệu nông dân là lực lượng trong xây dựng nông thôn mới

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng theo mô hình tổ chức mới. Đặc biệt, đại hội diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng từ năm 2024 đến nay; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I; góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự đại hội có 340 đại biểu chính thức là những người tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Hải Phòng.

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, hiện nay giai cấp công nhân, viên chức và người lao động toàn thành phố có trên 615.000 người giữ vai trò tiên phong trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành phố cũng có gần 2 triệu nông dân, đây là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn. Cùng với đó là 973.000 thanh niên, là nguồn nhân lực trẻ, có tri thức và khát vọng cống hiến.

Theo đánh giá chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổ chức mặt trận các cấp tiếp tục được củng cố, đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội đạt hiệu quả thiết thực. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, dần thay đổi tư duy tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, công tác mặt trận còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền, việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác xây dựng tổ chức, cán bộ và điều kiện đảm bảo hoạt động chưa tương xứng trong tình hình mới.

Thời gian tới, đại hội xác định nhất quán quan điểm chỉ đạo lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; kết hợp dân chủ, kỷ cương và pháp quyền; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tạo đồng thuận xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân.

Đại hội cũng đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Trong những chương trình hành động, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng chú trọng triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, theo tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”; tổ chức “Tháng nghe dân nói” và các hoạt động đối thoại, lấy ý kiến nhân dân; tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” gắn với thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

