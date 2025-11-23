TP Hải Phòng: 300-500 nhân viên y tế sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk

Hải Phòng trao hỗ trợ (đợt 2) gồm 40 tỷ đồng tiền mặt; nhiều loại thuốc men, vật tư y tế trị giá 2 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk, để cứu trợ khẩn cấp cho người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Ngay sau khi xuống sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk) trưa 23-11, đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng (áo xanh thứ 5 từ trái qua) trao tiền, quà hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk

Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Minh Hùng trao 40 tỷ đồng tiền mặt; nhiều loại thuốc, vật tư y tế trị giá 2 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk để giúp địa phương cứu trợ khẩn cấp người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với người dân trong tỉnh. Hiện nay, nhiều vùng còn bị ngập sâu, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Y tế Hải Phòng họp về công tác hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương bị lũ lụt

Tại đây, đồng chí Nguyễn Minh Hùng đề nghị các sở, ngành thành phố tổng hợp những khó khăn, đề xuất của tỉnh Đắk Lắk để xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo từng lĩnh vực. Trước mắt, xây dựng ngay phương án điều phối hàng hóa, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk về y tế, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tái sản xuất...

Riêng vấn đề xử lý nước sạch, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Lê Minh Quang cho biết, đã chỉ đạo vận chuyển 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước aquatabs vào Đắk Lắk, giúp tỉnh xử lý khoảng 80.000m3 nước sạch.

Một số thuốc men cần thiết được Sở Y tế Hải Phòng chuyển vào tỉnh Đắk Lắk

Cùng với đó, khoảng 300-500 cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế của Hải Phòng đã sẵn sàng chi viện cho Đắk Lắk bất cứ lúc nào. Đến thời điểm này, TP Hải Phòng đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 50 tỷ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

ĐỖ TRUNG