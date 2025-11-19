Lãnh đạo TP Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, viên chức ngành giáo dục

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 19-11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GD-ĐT thành phố.

Nằm trong nhóm đầu về giáo dục

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương các thế hệ nhà giáo; đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên ngành GD-ĐT, các bậc phụ huynh cùng cộng đồng doanh nghiệp đã luôn tâm huyết, có nhiều đóng góp, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp giáo dục của thành phố trong suốt thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, hệ thống giáo dục của thành phố có những bước phát triển khá toàn diện. Cụ thể, quy mô và mạng lưới trường lớp được mở rộng, đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn thành phố có 1.086/1.405 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 77,3%.

Cũng theo lãnh đạo thành phố, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao, trong đó giáo dục đại trà luôn đứng trong nhóm đầu cả nước. Điểm trung bình tốt nghiệp THPT nhiều năm liền nằm trong nhóm đầu; tỷ lệ tốt nghiệp duy trì trên 99,5%, nhiều học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học lớn. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng, TP Hải Phòng luôn nằm trong nhóm đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia; nhiều thế hệ học sinh giành huy chương tại các kỳ thi quốc tế và khu vực, góp phần khẳng định vị thế giáo dục của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. Thành phố hiện có 64.300 cán bộ, giáo viên; trong đó 98,6% đạt chuẩn, 33,6% trên chuẩn, có 20 tiến sĩ, 2.272 thạc sĩ.

Bên cạnh những kết quả đáng tự hào, ngành giáo dục thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: thiếu cơ sở vật chất, đội ngũ, cơ chế thu hút và chế độ nhà giáo chưa thực sự hấp dẫn; giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học quy mô tuyển sinh thấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập trung giải quyết những kiến nghị từ thực tiễn

Cuộc đối thoại này là dịp để lãnh đạo TP Hải Phòng nắm bắt trực tiếp tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cũng như của các thầy, cô giáo.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm. Các ý kiến tập trung vào vấn đề: thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ, nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục; cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và dạy học; quản lý nhà nước, phân cấp, quản trị, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Lãnh đạo TP Hải Phòng trong buổi đối thoại với cán bộ ngành giáo dục thành phố

Cũng tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của các thầy cô cơ bản đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp giải đáp thấu đáo. Từ đó, làm rõ thêm định hướng, giải pháp, nhiệm vụ tập trung trong nhiệm kỳ mới để tạo điều kiện cho các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, người lao động ngành GD-ĐT thành phố yên tâm công tác, đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” cao cả.

Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương coi những nội dung trả lời của mình là cam kết, trách nhiệm chính trị, pháp lý phải tập trung tổ chức thực hiện đối với ngành GD-ĐT thành phố. Những nội dung vượt thẩm quyền được Thường trực Thành ủy ghi nhận để tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành chương trình hành động và xác định: “TP Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Hồng; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển”. Hải Phòng hiện có 1.648 cơ sở GD-ĐT, trong đó gần 88% là công lập. Đội ngũ hơn 64.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên từ mầm non đến THPT cùng hơn 7.700 nhân lực ở khối giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Quy mô người học tiếp tục tăng, thành phố có hơn 1 triệu học sinh mầm non và phổ thông, trên 58.000 sinh viên đại học, cùng hệ thống giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh bình quân khoảng 96.300 người mỗi năm. Năm 2025, TP Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn khi tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì trên 99,5%, xếp thứ 4 toàn quốc; học sinh giành 198 giải quốc gia, đứng thứ 3 cả nước. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa với 98,6% đạt chuẩn và trên 33% trên chuẩn.

ĐỖ TRUNG