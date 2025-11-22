Khám phá rừng ngập mặn ở Đồ Sơn, TP Hải Phòng

Kinh tế

Nằm giữa guồng quay của một thành phố công nghiệp sầm uất, Đồ Sơn vẫn giữ được cho mình hệ sinh thái rừng và biển độc đáo, trong đó có rừng ngập mặn Đồi Rồng. 

Đưa vào khai thác từ mùa hè 2025, rừng ngập mặn Đồi Rồng, phường Vạn Hương, (TP Hải Phòng) đang là điểm đến hấp dẫn mang tính đột phá của du lịch đất Cảng.

Khu rừng ngập mặn Đồi Rồng rộng 2.000ha, không chỉ là nơi bảo tồn đa dạng sinh học mà còn được ví như “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, bảo vệ bán đảo Đồ Sơn và TP Hải Phòng khỏi thiên tai.

z7251119933589_9b92e1798b2301df3ff9d818c72af8b7.jpg
Quang cảnh rừng ngập mặn Đồi Rồng nhìn từ trên cao

Đồng thời với chiến lược phát triển du lịch đột phá, cùng trên địa bàn phường Vạn Hương, khu rừng ngập mặn gắn liền với địa danh Bàng La có khu bến tàu không số, cửa biển Văn Úc… hứa hẹn tạo thành điểm đến du lịch sinh thái độc đáo của TP Hải Phòng.

Theo một đơn vị lữ hành, biển miền Bắc nhiều nơi như Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa đều có hệ sinh thái rừng ngập mặn. Nhưng du lịch khám phá rừng ngập mặn tại TP Hải Phòng được coi là mô hình đi tiên phong.

z7251119933485_311fedfcb2de22b7aedd9f338dd28a56.jpg
Rừng ngập mặn Đồi Rồng được xem là "lá phổi" thiên nhiên của TP Hải Phòng

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cho biết, tại khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn, du khách có thể hòa mình vào không gian xanh mát và khám phá những trải nghiệm có một không hai: từ bắt ốc, câu còng cho đến những buổi workshop vẽ tranh, ghép sỏi theo chủ đề thiên nhiên.

Đặc biệt, khi thủy triều lên, du khách còn được thử sức trải nghiệm chèo thuyền kayak vô cùng độc đáo.

Một số hình ảnh du khách trải nghiệm khám phá khu rừng ngập mặn:

DSC_1629.JPG
Khu vực bến tàu đưa du khách tham quan, khám phá rừng ngập mặn Đồi Rồng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
DSC_1632.JPG
DSC_1644.JPG
DSC_1659.JPG
Bến tàu những ngày cuối tuần nhộn nhịp du khách khám phá rừng ngập mặn Đồi Rồng
DSC_1673.JPG
DSC_1737.JPG
DSC_1646.JPG
Hiện tại, du khách tham quan Đồi Rồng sẽ được sử dụng dịch vụ chèo thuyền miễn phí
DSC_1697.JPG
Du khách trải nghiệm khám phá rừng ngập mặn
DSC_1716.JPG
DSC_1739.JPG
DSC_1708.JPG
DSC_1700.JPG
ĐỖ TRUNG

