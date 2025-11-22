TP Hải Phòng còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển du lịch

Hội nghị Xúc tiến Điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 được tổ chức trong thời điểm đặc biệt khi TP Hải Phòng vươn lên là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và logistics của vùng Bắc bộ.

Chiều 22-11, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến Điểm đến du lịch Hải Phòng 2025. Tham gia hội nghị có hơn 1.000 đại biểu, trong đó gần 100 hãng lữ hành quốc tế và 450 doanh nghiệp lữ hành trong nước.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng cho biết, hội nghị không chỉ là hoạt động xúc tiến thường niên, mà còn là một sự kiện văn hóa - kinh tế quan trọng, chào mừng dấu mốc hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng; đồng thời khẳng định tầm vóc của Thành phố Hải Phòng mới trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng chiều 22-11. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội nghị hướng tới 5 mục tiêu trọng tâm: thúc đẩy xúc tiến, quảng bá, nâng cao hình ảnh du lịch Hải Phòng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới; tăng cường liên kết vùng, xây dựng các sản phẩm, tuyến điểm liên tỉnh, kết nối du lịch với nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề và thương mại; kêu gọi đầu tư vào hạ tầng hiện đại, dịch vụ cao cấp và các sản phẩm du lịch xanh, có sức cạnh tranh mạnh mẽ; đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, hướng tới ngành du lịch thông minh, thân thiện môi trường, phát triển bền vững; thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài giữa doanh nghiệp - hiệp hội - địa phương, bảo đảm các cam kết sau hội nghị được triển khai thực chất và hiệu quả.

Tại hội nghị, các ý kiến của chuyên gia, đại diện hãng du lịch, lữ hành đã thống nhất khẳng định, TP Hải Phòng sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú và lợi thế chiến lược. Vị trí cảng biển trọng yếu, sân bay quốc tế Cát Bi, hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi cùng tài nguyên đa dạng như quần đảo Cát Bà, bãi biển Đồ Sơn, các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội đặc sắc và nền ẩm thực đặc trưng đang là thế mạnh của du lịch đất Cảng.

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng thông tin tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng với đó là các điểm du lịch liên kết vùng tiêu biểu như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Hạ Long… đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để TP Hải Phòng trở thành điểm đến du lịch 4 mùa, phục vụ đa dạng đối tượng khách nghỉ dưỡng - trải nghiệm - du lịch cao cấp.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong những năm qua, lĩnh vực du lịch luôn được TP Hải Phòng xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) định hướng xây dựng phát triển TP Hải Phòng trở thành “thành phố cảng biển công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”, phấn đấu TP Hải Phòng đạt 25 triệu lượt khách du lịch đến năm 2030.

Với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, ngành du lịch TP Hải Phòng còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển.

Người dân, du khách, đơn vị lữ hành tham quan phối cảnh khu rừng ngập mặt Đồi Rồng - một địa danh thu hút du khách thập phương tại TP Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

ĐỖ TRUNG