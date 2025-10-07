Văn hóa - Giải trí

Hải Phòng tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

SGGPO

Sáng 7-10, trong khuôn viên núi rừng Côn Sơn, TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

z7089882707086_111cee3515209f17f6bce7d1680c1184.jpg
TP Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, sáng ngày 7-10

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, từ lâu, trong tâm thức nhân dân cả nước, Côn Sơn chính là mảnh đất đã gắn bó với Nguyễn Trãi những năm tháng tuổi thơ và cũng là nơi ông náu mình “ngẫm nay, suy trước, xét cùng mọi lẽ hưng vong”, để sau này viết thành Bình Ngô Sách, vạch ra đường lối đánh giặc cứu nước giải phóng dân tộc.

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, Nguyễn Trãi đã đi vào lịch sử và trở thành Anh hùng vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất. Ông được lịch sử ghi nhận, tôn thờ với sự nghiệp lừng lẫy, vẻ vang, có tầm ảnh hưởng to lớn tới sách lược bảo vệ và xây dựng đất nước.

DenNguyenTrai13JPG.jpg
Đền thờ Nguyễn Trãi

Đền thờ Nguyễn Trãi - Ức Trai linh từ từ lâu đã trở thành không gian linh thiêng để bao lớp người khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tôn vinh thành kính Ức Trai

“Trước đền thờ Nguyễn Trãi linh thiêng, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, chúng ta càng thấy được trách nhiệm lớn lao trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc, nổi bật toàn cầu của Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc”, ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Đền thờ Nguyễn Trãi TP Hải Phòng tổ chức 583 năm ngày mất của Nguyễn Trãi Bình Ngô Sách di sản văn hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn