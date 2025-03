Hai “tân binh” giá rẻ của VinFast có đủ sức thống lĩnh thị trường xe điện dịch vụ?

Minio và Herio được kỳ vọng sẽ giúp tài xế tiết kiệm chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe lại có những điểm mạnh riêng, phù hợp với từng nhu cầu khác nhau.

Minio Green với mức giá đã kèm pin chỉ 269 triệu đồng, là một trong những mẫu xe điện đang được nhiều tài xế dịch vụ cân nhắc bởi giá thành hấp dẫn, phù hợp với tài xế mới hoặc những ai muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu. Ngoài ra, với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong khu vực đô thị đông đúc, tầm hoạt động phù hợp cho các chuyến xe ngắn, tối ưu cho dịch vụ nội đô, chi phí bảo dưỡng thấp… giúp gia tăng lợi nhuận cho người sử dụng. Tuy nhiên, Minio cũng sẽ có một số hạn chế như không gian nội thất có hạn do kích thước nhỏ, tốc độ tối đa và khả năng tải hàng không cao như các dòng xe lớn hơn.

Người dùng quan tâm có thể đến VinFast HCM 1 (50 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức), VinFast HCM 2: 1270 Quang Trung, (phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM), VinFast Long An 1 (tầng 1, Vincom Plaza Tân An, TP Tân An, tỉnh Long An) và VinFast Long An 2 (số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) để trải nghiệm.