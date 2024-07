Hàng ngàn khiếu nại của chủ xe liên quan đến nhiên liệu không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải - EURO5

Thông tin từ tọa đàm “Thiếu nhiên liệu đạt chuẩn cho ô tô thế hệ mới, hệ lụy và giải pháp” do Báo Giao thông tổ chức tại Hà Nội ngày 17-7 cho biết, sau hơn 2 năm chuyển đổi công nghệ thực hiện lộ trình khí thải, các thành viên của Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã và đang tiếp nhận hàng ngàn khiếu nại của khách hàng liên quan chất lượng nhiên liệu không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 (nhiên liệu mức 5).

Là người dùng xe sử dụng nhiên liệu mức 5, anh Nguyễn Đức Phúc Hưng (Hà Nội) cho biết mua xe vào năm 2022, khi nhiên liệu Euro 5 là tiêu chuẩn rất mới. Do thiếu thông tin và việc mua nhiên liệu đạt chuẩn không thuận tiện, nhiều lần anh đã đổ nhiên liệu dưới chuẩn. Sau đó, khi đi thực hiện bảo dưỡng, hãng xe đã khuyến cáo cần đổ nhiên liệu mức 5, nếu không hãng sẽ không chịu trách nhiệm về việc xe lỗi.

Cũng là người đang sở hữu xe ô tô thế hệ mới, anh Lê Mạnh Linh (Hà Nội) cho biết, đang sử dụng chiếc bán tải có khuyến cáo của nhà sản xuất phải sử dụng dầu DO 0,001S-V để đáp ứng tiêu chuẩn mức 5. Tuy nhiên, trong cung đường di chuyển hàng ngày của mình không có cây xăng bán loại dầu này. Hãng xe cũng khuyến cáo nếu đổ dầu không đạt chuẩn và động cơ gặp lỗi thì có thể bị từ chối bảo hành.

Tại cuộc tọa đàm, đại diện các hãng xe Toyota, Ford cho biết, trước khi mua xe của hãng, khách hàng cần ký cam kết bằng văn bản xác nhận đã hiểu rõ rủi ro và tác hại của việc dùng dầu không đạt chuẩn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra hỏng hóc do đổ dầu không đạt chuẩn. Việc ký cam kết nhằm giúp khách hàng hiểu rõ vấn đề và thay đổi thói quen sử dụng.

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong số các kiến nghị, khách hàng phàn nàn nhiều về việc xuất hiện các đèn báo lỗi trên taplo, động cơ bị rung giật do kim phun, van tuần hoàn khí xả tắc nghẽn, thậm chí động cơ có thể dừng đột ngột, gây mất an toàn giao thông. Chỉ số về tuổi thọ của dầu máy bị giảm, hệ thống bộ lọc bị muội than. Với trách nhiệm của nhà sản xuất, các thành viên VAMA đã xử lý lỗi cho khách hàng và khuyến cáo cho khách hàng tầm quan trọng của tìm kiếm và sử dụng đúng nguồn nhiên liệu mức 5.

Về năng lực cung cấp nhiên liệu, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng - dầu Việt Nam cho biết, hiện các nhà máy sản xuất xăng, dầu nội địa chưa đáp ứng được tiêu chuẩn mức 5. 70% nhiên liệu đạt mức mức 5 là nhập khẩu. Điều này dẫn tới trên thị trường lẫn các loại nhiên liệu theo chuẩn mức 3, mức 4 và mức 5.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cập nhật đến ngày 30-6, số lượng cây xăng Petrolimex bán nhiên liệu diesel mức 5 là 1.220 cây (chiếm 45% số cây xăng trên toàn quốc của Petrolimex), nếu tính cả số cây xăng thương hiệu nhượng quyền thì tỷ lệ này đạt 28%. Tỷ lệ nhiên liệu diesel mức 5 bán ra cũng chỉ đạt 16%/tháng. Đối với nhiên liệu xăng mức 5 số lượng còn thấp hơn, chỉ đạt 10% số cây xăng.

Tại tọa đàm, đại diện Bộ Công thương cho biết đã tiếp tục cập nhật nhu cầu sử dụng nhiên liệu mức 5 từ năm 2022 - 2030 và đã chỉ đạo thương nhân kinh doanh xăng dầu căn cứ nhu cầu này trên thị trường theo từng năm để có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và cung ứng ra thị trường. Hiện nguồn cung nhiên liệu mức 5 không thiếu, tuy nhiên, do nhu cầu trong nước còn thấp, các doanh nghiệp phải tính toán để đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Một số ý kiến tại tọa đàm cho rằng, bên cạnh việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng nhiên liệu mức 5, đề nghị Bộ Công thương quy định cụ thể số lượng cây xăng bán nhiên liệu này. Đồng thời, Nhà nước cần có cơ chế giá hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sao cho mức giá nhiên liệu mức 5 đủ để khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sử dụng.

