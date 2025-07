Thắt chặt quy định về môi trường tại khu công nghiệp

Công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu công nghiệp - cụm công nghiệp (KCN - CCN) luôn được tỉnh Tây Ninh đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo yếu tố trên, đòi hỏi các KCN - CCN trên địa bàn phải nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan trong quá trình hoạt động. Trong đó, KCN Hải Sơn do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư là một trong những KCN làm tốt công tác bảo vệ môi trường kể từ khi đi vào hoạt động.

Để công tác bảo vệ môi trường trong KCN Hải Sơn được thực hiện đúng quy định, Công ty TNHH Hải Sơn đề ra các quy định liên quan. Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, các doanh nghiệp có nhiệm vụ lập, trình cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ môi trường (gồm một trong các hồ sơ sau đây: báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường tại UBND xã,...). Trường hợp doanh nghiệp có thay đổi về công nghệ sản xuất, nâng công suất sản xuất thì phải tiến hành lập lại hồ sơ môi trường theo quy định của pháp luật. Nội dung của hồ sơ môi trường đề nghị cấp phép môi trường phải phù hợp theo hướng dẫn của Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thi hành. Các doanh nghiệp phải thực hiện đúng, đầy đủ nội dung nêu trong hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép…

Đối với thiết kế hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng phải đảm bảo quy định về môi trường như: có thiết kế, bố trí mặt bằng nhà xưởng đúng phương án giảm thiểu tác động môi trường đã cam kết trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt hoặc cấp phép. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải riêng biệt hoàn toàn và phải đấu nối tương ứng vào hệ thống thoát nước mưa, nước thải của KCN theo đúng hướng dẫn. Hệ thống xử lý chất thải của doanh nghiệp phải được cơ quan có chức năng thẩm định và phê duyệt, đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. Bố trí địa điểm phân loại lưu giữ chất thải rắn phát sinh an toàn, hợp vệ sinh (gồm chất thải nguy hại, chất thải sản xuất, phế liệu và chất thải sinh hoạt)… Nhà xưởng phải giữ khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời thực hiện các giải pháp cách âm, xử lý nền móng nhằm giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, không để ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải quản lý môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng nhà xưởng. Trong đó, trách nhiệm nhà thầu xây dựng của doanh nghiệp phải thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt giai đoạn xây dựng dự án theo đúng đề xuất trong hồ sơ môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp phép. Về quản lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng: thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công trường; phải có nơi lưu giữ chất thải an toàn, hợp vệ sinh và hợp đồng thu gom chất thải với đơn vị chức năng đúng quy định. Mọi hoạt động chỉ được gói gọn trong lô đất chuyển nhượng hay thuê lại. Nghiêm cấm mọi hành vi phóng uế, vứt rác, xà bần, đất cát (do các phương tiện vận chuyển gây ra), vật liệu xây dựng... bừa bãi bên ngoài ranh giới lô đất của dự án. Lều, lán trại cho công nhân phải mỹ quan và nằm trong khuôn viên lô đất của dự án. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Để vận hành chính thức, các doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình nhà xưởng (hoàn công nhà xưởng) do cơ quan chức năng cấp. Xây dựng hoàn chỉnh, vận hành các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, mùi hôi, có biện pháp giảm tiếng ồn, rung theo đúng hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép. Xây dựng hoàn chỉnh khu phân loại lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại, đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn cho môi trường. Có hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại đối với các đơn vị có chức năng trong lĩnh vực này.

KIẾN VĂN