Hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 28-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, TP Thủ Đức), Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn; Đoàn Lê Phong, Phó Ban Liên lạc Thường trực Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh của TPHCM cùng các đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và thực hiện dâng hương, thắp nến đến các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt tuổi trẻ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM Nguyễn Khánh Tùng bộc bạch, với tuổi trẻ hôm nay, ngày 30-4 không chỉ là ngày chiến thắng mà còn là ngày tự hào, là ngày tri ân vô hạn đối với sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước đã dâng hiến tuổi thanh xuân, cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tuổi trẻ TPHCM mãi mãi tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và quyết tâm tham gia tốt Cuộc vận động “TPHCM - Thành phố tôi yêu”, “hiểu - tin - yêu - hành động” và luôn vun đắp sự tự hào về TPHCM - Thành phố Anh hùng - Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Khánh Tùng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế; các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh để giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong thời bình.

Cùng ngày, đoàn viên thanh niên ở TPHCM đồng loạt tổ chức thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ: Huyện Nhà Bè - Quận 7 (Quận 7), huyện Bình Chánh (quận Bình Tân), An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Rừng Sác (huyện Cần Giờ).