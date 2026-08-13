Hơn 300 thí sinh thi lại ở Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi

14 giờ ngày 13-8, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến làm thủ tục dự thi. Công tác an ninh được tăng cường tại khu vực cổng trường để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.