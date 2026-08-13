Dí dao cướp tiền vàng của nữ chủ quán cà phê

Giả vờ vào uống cà phê lúc rạng sáng, rồi bất ngờ dùng dao kề cổ chủ quán, cướp tiền và vàng, Đỗ Quốc Vương bị Công an TPHCM bắt giữ sau khoảng 9 giờ gây án.