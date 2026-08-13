Từ 15 giờ ngày 13-8, giá xăng tiếp tục giảm

Từ 15 giờ ngày 13-8, giá bán lẻ tối đa với xăng E5RON92 giảm 493 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 205 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg.