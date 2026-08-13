Đồng Nai: Truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ

Ngày 13-8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Minh Đức, xã Lộc Tấn và phường Lộc Ninh.