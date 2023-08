“Hạt giống cho tương lai 2023” tìm ra 4 sinh viên xuất sắc

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Huawei Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), chương trình “Hạt giống cho tương lai – Seeds for the future” đã được triển khai thành công mùa thứ 8 (từ ngày 21-8 đến 28-8-2023).

Theo đó, chương trình ghi nhận 40 sinh viên xuất sắc hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và đạt được chứng nhận từ Huawei Việt Nam.

4 sinh viên xuất sắc với điểm số cao nhất sẽ đến tham quan trụ sở hiện đại của Huawei tại Thâm Quyến, tham gia hội nghị “Hạt giống cho tương lai 2023” tại Thượng Hải trong 6 ngày, cũng như giành được tấm vé bước vào cuộc thi Tech4Good toàn cầu với cơ hội nhận giải thưởng khởi nghiệp 100.000 USD và chương trình huấn luyện cao cấp Startup Sprint tại Trung Quốc.

Đặc biệt, các bạn sinh viên đã được tìm hiểu nhiều khía cạnh trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua buổi giao lưu với ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA), chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Huawei Việt Nam và VDCA cũng đã tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham quan và giao lưu với Sconnect - doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực MMO, thuộc top 10 công ty hàng đầu về sản xuất phim hoạt hình và kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội.