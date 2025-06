Kaspersky lần đầu tiên bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia, tăng cường hiện diện tại thị trường Việt Nam

Công ty bảo vệ an ninh mạng và bảo mật kỹ thuật số toàn cầu Kaspersky đã bổ nhiệm ông Ngô Tấn Vũ Khanh (Khanh Ngo) vào vị trí Giám đốc Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh

Với vai trò chiến lược này, ông Khanh sẽ điều hành toàn bộ hoạt động của Kaspersky tại một trong những thị trường năng động và tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, tập trung mở rộng mảng khách hàng doanh nghiệp và nâng cao năng lực an ninh mạng trên toàn quốc.

Trên cương vị này, ông Khanh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường tại Việt Nam, tăng cường mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp an ninh mạng tiên tiến. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển chung của Kaspersky tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Việc bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam khẳng định cam kết lâu dài và tầm nhìn chiến lược của Kaspersky đối với thị trường này, vốn được xác định là một trong những đầu tàu tăng trưởng cho mảng doanh nghiệp của công ty trong năm 2025.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh chia sẻ: “Đảm nhận vị trí này là một dấu mốc đặc biệt với tôi, không chỉ là sự ghi nhận về mặt nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm cá nhân trong thời đại an ninh mạng đóng vai trò then chốt. Dẫn dắt đội ngũ Kaspersky tại Việt Nam, tôi mong muốn đưa những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất đến gần hơn với doanh nghiệp Việt, giúp họ phát triển bền vững và an toàn trong kỷ nguyên số.”

Trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia, ông Khanh từng là Giám Đốc Phát Triển tại Việt Nam của Kaspersky. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị hệ thống thông tin và công nghệ doanh nghiệp, từng giữ vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn công nghệ quốc tế như CSC, Harvey Nash, Microsoft Việt Nam và Oracle Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài ra, ông Khanh đã tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý tại Đại học Soongsil (Seoul, Hàn Quốc).

KIM THANH