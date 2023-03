Hậu Giang phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023

Ngày 28-2, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021-2026.