HĐBA LHQ thông qua nghị quyết then chốt về khủng hoảng Gaza

Đêm qua (22-12), theo giờ Việt Nam, với 13 phiếu thuận và hai phiếu trắng của Mỹ và Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết then chốt liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Với 13 phiếu thuận và hai phiếu trắng của Mỹ và Nga, HĐBA LHQ đã thông qua Nghị quyết 2720, do Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bảo trợ. Ảnh: REUTERS

Nghị quyết 2720, do Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bảo trợ, kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế; tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở Dải Gaza; trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện; “nhanh chóng” thiết lập một cơ chế của LHQ để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột; đồng thời đảm bảo rằng, hàng viện trợ đến được với người dân ở khu vực này.

Hội đồng Bảo an yêu cầu Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bổ nhiệm một Điều phối viên nhân đạo và tái thiết cấp cao, chịu trách nhiệm “tạo điều kiện, điều phối, giám sát và xác minh” các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Dải Gaza.

Khu vực Gaza. Ảnh: REUTERS

Trong phát biểu đưa ra sau đó, Tổng thư ký Guterres bày tỏ hy vọng, Nghị quyết 2720 góp phần cải thiện hoạt động cung cấp hàng cứu trợ và nhu yếu phẩm tới Gaza. Ông cũng nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn nhân đạo là con đường duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng mà người dân tại vùng lãnh thổ này đang phải gánh chịu.

Theo thống kê, sau 11 tuần kéo dài xung đột, hơn 20.000 người Palestine đã thiệt mạng và số người chết ở Gaza đã lên tới gần 1% dân số của vùng lãnh thổ này trước khi cuộc xung đột bùng nổ.

Theo Reuters, đáng chú ý, tại cuộc bỏ phiếu lần này, dù không ủng hộ nghị quyết song Mỹ đã không dùng quyền phủ quyết để cho phép hội đồng gồm 15 thành viên thông qua nghị quyết. Mỹ và Israel phản đối lệnh ngừng bắn vì tin rằng nó sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Thay vào đó, Washington ủng hộ việc tạm dừng giao tranh để bảo vệ dân thường và giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Nga cũng bỏ phiếu trắng, ủng hộ dự thảo ban đầu kêu gọi “chấm dứt thù địch khẩn cấp và bền vững” để cho phép tiếp cận viện trợ.

HẠNH CHI