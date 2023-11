Hết năm 2025, 100% công an xã có trụ sở làm việc, sinh hoạt

Chiều 17-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn bảo đảm chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ công an xã, thị trấn yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành công an yêu cầu tranh thủ đa dạng các nguồn lực; tiếp tục tăng cường trang bị, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công an xã, thị trấn trong tình hình mới, mục tiêu đến hết năm 2025, 100% công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an xã, thị trấn có chuyển biến rõ nét theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện. Lực lượng này đã phát hiện hơn 22.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật; bắt và xử lý gần 34.000 đối tượng.

Tại hội nghị, 63 cán bộ công an xã, thị trấn, 20 công an xã bán chuyên trách tiêu biểu, đại diện cho gần 54.000 cán bộ công an xã, thị trấn trên cả nước đã được biểu dương, tôn vinh về những kết quả, thành tích và sự nỗ lực cố gắng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng công an nhân dân.