HIFF ngày 12-4: Trao giải hai hạng mục đầu tiên

Theo dự kiến, ban tổ chức sẽ tổ chức gala trao giải lúc 18 giờ tại khách sạn La Vela SG. Trước đó, các thành viên hội đồng giám khảo và các nhà làm phim đã thuyết trình nghiêm túc, khẩn trương trong ngày 11-4.

Đạo diễn Leon Quang Lê (áo cam) và nữ đạo diễn - diễn viên Kathy Uyên tham gia Chợ Dự án. Ảnh: HIFF

Theo chia sẻ của ban tổ chức, riêng ở hạng mục Chợ Dự án, các nhà làm phim trẻ đầy tiềm năng đã có cơ hội được thỏa sức trình bày những ý tưởng dự án của mình, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những chuyên gia, những người có chung niềm đam mê đối với điện ảnh.

Cũng tại đây, các giám khảo khách mời đã thoải mái chia sẻ những hiểu biết, trải nghiệm trong quá trình làm nghề, cũng như tiếp thêm ngọn lửa đam mê đến các nhà làm phim trẻ.

Đối với hạng mục Vườn ươm kịch bản, các nhà biên kịch trong buổi pitching đã đem tới những dự án thú vị, ấn tượng mang màu sắc, cá tính riêng. Qua những câu hỏi gợi mở của ban giám khảo, các thí sinh có cơ hội khai thác sâu sắc, đa chiều hơn kịch bản tâm huyết của mình.

Các thí sinh của Vườn ươm kịch bản thuyết trình trong ngày 11-4. Ảnh: HIFF

Trong sáng 12-4, BTC HIFF cũng sẽ có buổi gặp gỡ để trao đổi với báo chí nhằm thông tin những đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động trọng tâm của HIFF 2024, giới thiệu những điểm nhấn về đêm bế mạc, trao giải, phương hướng tới trong hoạt động điện ảnh tại TPHCM.

Tối cùng ngày sẽ diễn ra đồng thời 2 sự kiện:

Từ 19 giờ, sẽ diễn ra lễ bế mạc công viên điện ảnh với phần giao lưu cùng các nghệ sĩ gạo cội: NSND Trà Giang, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Thùy Liên. Đoàn phim Đóa hoa mong manh cũng có buổi giao lưu với khán giả.

Tối 12-4 sẽ diễn ra lễ bế mạc công viên điện ảnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau đó, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức bộ phim Cánh đồng hoang của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến.

Cũng từ 19 giờ, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra buổi giới thiệu bộ phim Lật mặt: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải.

Trong ngày cũng diễn ra buổi workshop của đạo diễn bậc thầy Nhật Bản Kore-Eda Hirokazu với các nhà làm phim trẻ.

Các hoạt động trình chiếu và giao lưu với các đoàn phim cũng diễn ra liên tục trong ngày: Dòng máu anh hùng, Đêm tối rực rỡ, Ròm, Những đứa trẻ trong sương, Mùa len trâu, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Blue Imagine, The Cursed land, The Gospel of the beast, Borrowed time, Valli, 13 bombs...

VĂN TUẤN