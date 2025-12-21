Hình thành các “tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số” quy mô lớn

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghệ tại diễn đàn, sáng 20-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ yếu số hóa các hoạt động cũ

Báo cáo về phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, kinh tế số của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là số hóa các hoạt động cũ, chưa chuyển mạnh sang tạo mô hình tăng trưởng mới.

Tỷ trọng kinh tế số trong GDP tăng nhanh nhưng giá trị gia tăng nội địa còn thấp, phụ thuộc nhiều vào các nền tảng xuyên biên giới. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự tham gia vào chuỗi giá trị số.

Vì vậy, nhiệm vụ của giai đoạn tới không chỉ là làm nhiều hơn mà là làm khác đi, làm sâu hơn, tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn và làm bền vững hơn.

Tại diễn đàn, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud cho rằng cần sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy tăng trưởng đột phá của Việt Nam.

Ông cho biết, FPT đã phối hợp triển khai các AI agent (tác nhân AI) hỗ trợ người dùng mọi lúc, mọi nơi với rất nhiều trường hợp hỗ trợ khác nhau. Qua hơn 3 năm thực tiễn cho thấy có thể vận hành những trung tâm chăm sóc khách hàng với 70% là AI giúp trả lời các câu hỏi thông dụng, hỗ trợ các dịch vụ và các khiếu nại về dịch vụ. Năng suất lao động của mỗi nhân viên trong trung tâm chăm sóc khách hàng tăng gấp 3 lần…

Phải chuyển đổi số ở tất cả các ngành, lĩnh vực

Phát biểu kết luận diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Trong giai đoạn vừa qua chúng ta đã tạo nền tảng, đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, nâng cao nhận thức, cách thức hành động, triển khai quyết liệt; cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt là huy động nguồn lực để phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng nêu rõ, muốn phát triển kinh tế số phải có xã hội số, muốn có xã hội số phải có công dân số.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan cần quán triệt, thực hiện “5 tiên phong”, “5 có” và “5 không”.

Trong đó, “5 tiên phong” gồm tiên phong trong xây dựng thể chế, tiên phong trong phát triển công nghệ, tiên phong trong xây dựng hạ tầng số, tiên phong trong phát triển cơ sở dữ liệu, tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tinh thần “5 có” gồm có hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, thông suốt; có dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - liên thông - dùng chung”; có nguồn nhân lực số chất lượng cao và phổ cập kỹ năng số toàn dân; có nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển mạnh, hiệu quả; có môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn, hiện đại.

Tinh thần “5 không” gồm không giấy tờ - không tiền mặt - không địa giới hành chính trong giao dịch; không giới hạn, không có điểm dừng trong phát triển; không tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm; không manh mún, cát cứ, khép kín trong vận hành; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đều phải thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số, công dân số; đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển xã hội số bao trùm, nhân văn.

Trong đó, về công nghiệp, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh số hóa và tái cấu trúc các ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị sớm hình thành các “tổ hợp công nghiệp kỹ thuật số” quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số để ‘’tối ưu hóa” các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục... với sổ sức khỏe điện tử, học bạ điện tử; cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, hồ sơ hành chính; xây dựng mạng lưới an sinh xã hội số minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH-CN khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển kinh tế số, xã hội giai đoạn 2026-2030 trong tháng 12-2025.

Tại diễn đàn, Thủ tướng và các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động chương trình “Học từ việc làm thực tế” - phối hợp 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp) do Bộ KH-CN phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai. Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân khẳng định đây không chỉ là chương trình đào tạo mà là một cam kết hành động của nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong việc xây dựng lực lượng nhân lực số chất lượng cao, phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên số.

