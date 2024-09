Hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão mạnh, ảnh hưởng tới 20 tỉnh, thành phố ở miền Bắc, miền Trung, gây hậu quả nặng nề đến các địa phương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng thăm hỏi, chia sẻ với lãnh đạo nhân dân TP Hải Phòng và các tỉnh bị bão, lũ.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại TP Hải Phòng, bão số 3 đã khiến 2 người chết, 13 người bị thương; hệ thống đèn đường, cây xanh, cột điện bị gãy đổ; dây thông tin bị ngập nước; hệ thống điện bị tê liệt, nhiều nơi mất điện; nhà cửa, trường học bị tốc mái; hàng nghìn héc-ta rau màu, cây ăn quả bị hư hỏng… Đến nay, TP Hải Phòng đã khôi phục 100% các trạm 220Kv. Các trạm 110Kv và các trạm biến áp phân phối cũng cơ bản khôi phục; khoảng 615.000 khách hàng được cấp điện trở lại. Giao thông được kết nối toàn địa bàn thành phố; trên 80% tổng số trạm viễn thông được khôi phục...

Ngày mai 9-9, TP Hải Phòng sẽ nỗ lực tối đa để khôi phục cấp điện, cấp nước, viễn thông phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp. Riêng ở huyện Cát Hải, công tác khắc phục gặp khó khăn hơn do địa hình khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, cho biết TP Hải Phòng là một trong các địa phương được xác định nằm trong tâm của siêu bão. Toàn bộ nguồn cung điện ngay từ khi bão đổ bộ vào bị thiệt hại. Đến 6 giờ sáng nay 9-9, 90% phụ tải chưa được cấp lại. Hiện nay, 10/10 nhà máy phát điện ở khu vực Đông Bắc có thể hoạt động trở lại và sẵn sàng cấp điện sau 6-12 tiếng nữa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và người dân TP Hải Phòng đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về biện pháp phòng, chống bão số 3, giảm thiệt hại nhất có thể và kịp thời triển khai khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng rà soát, triển khai hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương do bão số 3; rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ, tổ chức khắc phục hiệu quả; kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; cắt dọn, dựng trồng lại cây xanh, đảm bảo giao thông thông suốt; khắc phục ngay tình trạng mất điện, mất sóng internet; khắc phục thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế đảm bảo không có học sinh nào không có lớp học, không người dân nào không có nơi khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, thành phố rà soát, có chính sách về vốn, thuế, phí, lệ phí hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm soát tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; kiểm soát việc tăng giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; đảm bảo giao thông thông suốt; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả thiên tai và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đồng ý Trung ương hỗ trợ TP Hải Phòng 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 3, giúp thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2025; tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

ĐỖ TRUNG