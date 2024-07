Hỗ trợ người dân bỏ thói quen dùng xe đẩy, xe lôi bán hàng rong ở quận 3

Sáng 15-7, Công an TPHCM phối hợp cùng UBND quận 3 tổ chức chương trình ngày hội “Chiến sĩ tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và văn hóa giao thông” trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì ổn định. Số người chết do tai nạn giao thông giảm 127 người (giảm 37% so với cùng kỳ).

“Kết quả này khẳng định các giải pháp đảm bảo TTATGT mà thành phố đã và đang thực hiện đúng, hiệu quả”, Thượng tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Qua chương trình, Thượng tá Nguyễn Đình Dương đề nghị các đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới, sáng tạo, phối hợp tốt với Ban An toàn giao thông (ATGT) các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, tuyên truyền miệng ở cộng đồng dân cư về quy định ATGT. Việc này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế vi phạm liên quan đến an toàn giao thông.

Cùng với đó là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, không sử dụng xe đẩy, xe lôi tự chế buôn bán ảnh hướng đến ATGT.

Lãnh đạo Công an TPHCM cùng các đơn vị chứng kiến việc ký kết giữa 12 phường tại quận 3

Thượng tá Nguyễn Đình Dương cũng đề nghị các đơn vị, địa phương giải quyết tốt điểm phức tạp về ùn tắc giao thông, điểm đen TNGT, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hiện nay, quận 3 có mật độ giao thông cao, thường xảy ra tình trạng ùn ứ tại các giao lộ, một số tuyến đường còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán kinh doanh. Vì thế, Công an TPHCM chọn quận 3 là điểm phát động chương trình.

Riêng tại quận 3, các chiến sĩ còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các khu vực tạm sử dụng để mua bán và ký cam kết chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng lề đường, tập trung tại 5 tuyến, địa bàn phức tạp. Đó là tuyến đường Rạch Bùng Binh (phường 9), tuyến đường Võ Văn Tần (phường 5), Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM và khu vực xung quanh Hồ Con Rùa (phường Võ Thị Sáu).

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng mong muốn, các đơn vị và địa phương cần có biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân từ bỏ thói quen sử dụng xe đẩy, xe lôi buôn bán hàng rong. Điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng, để người dân ủng hộ, chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng TPHCM đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đơn vị ra quân tuần tra ở nhiều tuyến đường, tuyên truyền cho người dân ký cam kết chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng lề đường

Trong 6 tháng năm 2024, trên địa bàn TPHCM xảy ra 808 vụ tai nạn giao thông, làm chết 223 người, bị thương 539 người. So cùng kỳ 2023 giảm 12 vụ, giảm 127 người chết. Trong đó, không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa. So cùng kỳ giảm 3 vụ, giảm 2 người chết.

CHÍ THẠCH