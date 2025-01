Ngày 10-1, Chính phủ ban hành Nghị định số 9/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Chính phủ quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất muối hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối.

Nghị định 9/2025/NĐ-CP quy định cụ thể mức hỗ trợ bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, bao gồm: mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật (diện tích lúa, diện tích mạ, diện tích cây hàng năm khác, diện tích cây trồng lâu năm..

Đơn cử, với diện tích lúa sau gieo trồng từ 1 đến 10 ngày, thiệt hại trên 70% diện tích sẽ được hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha. Diện tích lúa sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày bị thiệt hại trên 70% diện tích sẽ được hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha…

Cũng theo nghị định, vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống: thiệt hại trên 70% diện tích, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha…

Nghị định cũng nêu rõ mức hỗ trợ đối với lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; mức hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản); mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai…

Theo đó, với nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm), Chính phủ hỗ trợ 60.000.000 đồng/ha diện tích nuôi bị thiệt hại; nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè được hỗ trợ 30.000.000 đồng/100 m3 thể tích nuôi bị thiệt hại…

Nghị định cũng quy định mức hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm diện tích đang sản xuất hoặc diện tích có muối đã được tập kết trên ruộng): diện tích sản xuất muối thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% đến 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha.

Nghị định nêu rõ, trường hợp hỗ trợ bằng giống cây, con, hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Nghị định 9/2025/NĐ-CP cũng quy định cụ thể trình tự, trách nhiệm của UBND các cấp trong thực hiện hỗ trợ. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Tổ kiểm tra phối hợp với cơ sở sản xuất tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại báo cáo UBND cấp xã để giải quyết.

Căn cứ báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh.

Các đối tượng thụ hưởng từ ngân sách nhà nước phải cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về thông tin, số liệu thiệt hại.

