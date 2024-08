Hoà âm cùng nhiều danh cầm nổi tiếng thế giới tại Liên hoan Guitar Quốc tế Sài Gòn 2024

Liên hoan Guitar Quốc tế Sài Gòn 2024 trở lại

Với SIGF 2024, Nhạc viện TPHCM tạo ra môi trường trao đổi, học tập đa dạng và phong phú, giúp cho học sinh - sinh viên phát triển toàn diện và tiếp cận với các cơ hội giao lưu nghệ thuật chuyên ngành với các nước, từ đó trải nghiệm và học hỏi kiến thức từ các nền văn hóa nghệ thuật khác nhau. Cuộc thi giúp nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, hoàn chỉnh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy và học tập chuyên ngành.

Liên hoan có 6 buổi hòa nhạc, cuộc thi guitar cổ điển mở rộng cho thí sinh toàn châu Á, với 4 bảng thi độc tấu (solo) và 1 bảng thi hoà tấu (ensemble – từ 2 guitar trở lên). Bên cạnh đó, các workshops và masterclass với các nghệ sĩ guitar đẳng cấp thế giới.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Liên hoan Guitar Quốc tế Sài Gòn các năm trước

SIGF 2024 khai mạc với buổi hòa nhạc mang tên Lễ hội Mở màn (Ouverture De Festival) diễn ra vào tối 28-8. Mở đầu chương trình, dàn hòa tấu sẽ mang đến những nhạc phẩm từ các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như Les 4 Points Cardinaux của nhạc sĩ người Pháp Francis Kleynjans và Kalimba & Techno của nghệ sĩ Kindle Jürg đến từ Thuỵ Sĩ.

Công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức màn song tấu của hai loại nhạc cụ mandolin và guitar thông qua phần trình diễn của bộ đôi nghệ sĩ người Nhật Risa Shimono và Kozo Tate. Bên cạnh đó, sẽ có cuộc hội ngộ của nhóm Tứ tấu guitar Sài Gòn gồm các các nghệ sĩ Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Trí Đoàn, Huỳnh Bá Thơ, Trần Hoài Phương.

Buổi hòa nhạc trong ngày thứ hai (29-8) với chủ đề Nghệ sĩ trẻ tài năng (Young Virtuoso) quy tụ của những danh cầm trẻ như: Kasia Smolarek (Ba Lan); Pongpat Pongradit, Gen Nutthachai Chaivanich (Thái Lan).

Đêm diễn thứ ba (30-8) The Legends là chuyến tàu vượt thời gian trở về với những bản nhạc bất hủ do hai nghệ sĩ An Trần (Việt Nam và Mỹ) và Benjamin Verdery (Tây Ban Nha) “cầm lái”. Khán giả sẽ có cơ hội lắng nghe những giai điệu đậm chất Việt Nam như Thánh Gióng của Nguyễn Thế An, Ru con của Đặng Ngọc Long qua màn trình diễn của An Trần hay các bản nhạc đương đại đầy sức sống của nhà soạn nhạc Benjamin Verdery.

Đêm hòa nhạc thứ tư chủ đề Sự tuyệt diệu của Baroque (ngày 31-8) đón chào màn trình diễn từ nam danh cầm Admir Doci (Albania/Thuỵ Sĩ) và nghệ sĩ lão luyện Gerard Abiton (Pháp).

Nhóm Tứ tấu guitar Sài Gòn

Admir Doci

Gerard Abiton

Benjamin Verdery

Kasia Smolarek

An Trần

Risa Shimono và Kozo Tate

Gen Nutthachai Chaivanich

Cuộc thi guitar trong khuôn khổ SIGF 2024 bao gồm 5 bảng đấu: Bảng mở rộng, bảng dưới 18 tuổi, bảng hòa tấu, bảng không chuyên và bảng không chuyên dưới 13 tuổi. Lần lượt vào ngày 29, 30, 31-8 và 1-9, các khóa học masterclass với khách mời là dàn nghệ sĩ lừng danh: Benjamin Verdery (Mỹ), Admir Doçi (Albania/ Switzerland), Gérard Abiton (Pháp), Keun Cheng (Malaysia), Giovanni Grano (Ý) sẽ diễn ra. Đặc biệt vào ngày 1-9, nghệ sĩ nổi tiếng Gen Matsuda từ Nhật Bản sẽ hướng dẫn khóa học masterclass dành riêng cho dàn hòa tấu guitar. Bên cạnh đó, công chúng cũng sẽ có cơ hội được giao lưu với các nghệ nhân chế tác guitar trong và ngoài nước như Gerard Abiton (Pháp), Benjamin Verdery (Mỹ), Giovanni Grano (Ý), Risa Shimono (Nhật Bản), An Trần (Việt Nam/Mỹ)… Một điểm nhấn đặc biệt của SIGF 2024 là khán giả có dịp chiêm ngưỡng và thưởng thức âm thanh đặc biệt của cây đàn guitar 13 dây của nghệ sĩ Admir Doci.

TIỂU TÂN