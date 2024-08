Hòa Bình: Khởi tố Trưởng Phòng TN-MT huyện Lạc Sơn

Tối ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình thông tin, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới quá trình thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Cánh Tạng thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Bị can Bùi Văn Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Tới nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra địa phương này đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Bùi Văn Việt (Trưởng phòng TN-MT huyện Lạc Sơn); Bùi Văn Thơ (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn); Bùi Văn Nam (công chức địa chính xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn) cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bị can Bùi Văn Thơ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Bùi Văn Việt. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Ngoài các bị can trên, cơ quan công an còn khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Bùi Văn Dửn (Bí thư chi bộ xóm Sào, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn); Bùi Văn Sửm (Phó Bí thư, Trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn) cùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với: Bùi Văn Dưng (Phó xóm Sào, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn) và Bùi Văn Kỳ (cán bộ lao động hợp đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn là đồng phạm với Bùi Văn Dửn và Bùi Văn Sửm).



Riêng bị can Bùi Văn Kỳ và Bùi Văn Dưng đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" đã bị khởi tố bị can trước đó.



ĐỖ TRUNG