Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Chủ nhân vương miện Miss Universe Vietnam 2024 gọi tên Kỳ Duyên

Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Kỳ Duyên gửi tặng 500 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục bão lũ. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) tại Mexico vào tháng 11 tới đây.

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra tối 14-9 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM). Trong thời điểm diễn ra chung kết, đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra nên ban tổ chức quyết định bỏ phần thi trình diễn áo tắm và thay vào đó trình diễn áo dài.

Trước khi các phần thi bắt đầu, toàn bộ thí sinh và những người có mặt tại Nhà Thi đấu Phú Thọ đều dành 1 phút tưởng niệm những người dân không may trong cơn bão số 3. Ban tổ chức cuộc thi cho biết toàn bộ số tiền bán vé đêm bán kết, chung kết sẽ được dành ủng hộ đến bà con miền Bắc khắc phục bão lũ.

Phút tưởng niệm dành cho những người dân không may trong cơn bão số 3

Kỳ Duyên trong trang phục áo dài

Top 5

Sau phần ứng xử top 5, ban tổ chức công bố top 3: Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Họ tiếp tục thi ứng xử, trả lời câu hỏi chung: "Các cuộc thi hoa hậu bản chất chỉ là giải trí. Người đẹp đăng quang không thể đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ một đất nước. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này?".

Kỳ Duyên tự tin, dứt khoát trình bày: "Vẻ đẹp của một cô gái không thể đại diện cho phụ nữ của một đất nước nhưng câu chuyện của cô ấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người. 10 năm trước, tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. 10 năm sau, tôi dùng hết sự can đảm, dũng cảm để thực hiện lý tưởng của mình, mong muốn hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Với lý tưởng này, tôi tin có thể khuyến khích các bạn trẻ sống hết mình với lý tưởng. Đây là tiền đề để đất nước vững mạnh hơn".

Chung cuộc, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, trở thành chủ nhân của chiếc vương miện mang tên “Sứ mệnh triệu đô”.

Kỳ Duyên và Quỳnh Anh trong khoảnh khắc đặc biệt

Khoảnh khắc đăng quang của Kỳ Duyên

Tân hoa hậu Kỳ Duyên (sinh năm 1996, quê Nam Định) cao 1,76m, số đo 3 vòng 86-60-95cm. Kỳ Duyên từng là Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau 10 năm, cô quyết định tham gia Miss Universe Vietnam 2024 khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Trong các phần thi trước bán kết, vì nhiều áp lực khi trở lại một cuộc thi, Kỳ Duyên chưa thể hiện xuất sắc như kỳ vọng và chưa được đánh giá cao. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang, đêm chung kết, Kỳ Duyên bứt phá ở các phần thi quan trọng để giành chiến thắng cao nhất.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh. Cô sinh năm 1999, quê Hà Nội), cao 1m73, sở hữu số đo 3 vòng 82 - 63 - 93cm. Cô hiện là người mẫu, có sắc vóc nổi bật, kỹ năng trình diễn tốt, khả năng ứng xử lưu loát.

Trước cuộc thi này Quỳnh Anh từng đoạt Quán quân Supermodel Me - Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021, Á quân The Face Vietnam 2018, Top 10 Face Of Asia 2019.

Quỳnh Anh trong tà áo dài

Quỳnh Anh trong thiết kế dạ hội ấn tượng của NTK Nguyễn Minh Tuấn, người được xem là NTK của các hoa hậu, á hậu

Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1998, quê Điện Biên). Cô cao 1,74m, số đo 3 vòng 85-61-97cm.

Cô từng tham gia nhiều cuộc thi: top 5 cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2023, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Vũ Thúy Quỳnh

Đêm chung kết bị đánh giá vẫn một số “sạn” như: kịch bản dài, MC dẫn dắt có đôi chỗ kém duyên khi giao lưu với các nghệ sĩ nữ tham gia trình diễn...

Các giải thưởng phụ: - Người đẹp Ảnh: Đoàn Tường Linh - Người đẹp Tài Năng: Phí Phương Anh - Người đẹp Ứng xử: Đoàn Thị Thu Hà - Dự án Cộng đồng hiệu quả nhất: Đỗ Thu Hà, Vũ Thúy Quỳnh - Người đẹp Trang phục dạ hội: Paris Bảo Nhi - Người đẹp trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc ấn tượng: Vũ Thuý Quỳnh - Người đẹp trình diễn Áo tắm: Quách Tapiau Mai Ly

TIỂU TÂN