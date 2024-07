Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ đăng ký thi Miss Universe Vietnam 2024

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết: “Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, Duyên quyết định quay trở lại với mục tiêu dành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Duyên sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ Duyên vẫn quyết liệt với những quyết định của mình”.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

Hoa hậu Kỳ Duyên cao 1,76m, số đo 86-60-94cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Hiện tại Kỳ Duyên hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, chủ sở hữu kênh Ky Duyen Fit - mang tới bài học và lối sống healthy cho mọi người.

Miss Universe Vietnam 2024 nâng tuổi thí sinh từ 28 lên 33. Người chiến thắng năm nay giành giải thưởng tiền mặt 2 tỷ đồng. Sau vòng casting, ban giám khảo chọn top 40 chung cuộc. Chung kết dự kiến tổ chức tháng 9 ở TPHCM.

Tân hoa hậu có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm nay.

TIỂU TÂN