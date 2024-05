Hỏa hoạn - Để nỗi đau không tái diễn

Hiện trường vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết

Sáng 24-5, bản tin khiến mọi người bàng hoàng là vụ cháy xảy ra ở ngõ Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rạng sáng cùng ngày khiến 14 người chết, 7 người được cứu sống (trong số này có 3 người bị thương).

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi chưa ai kịp nguôi quên rằng chỉ mới 8 tháng trước, một chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cháy lúc rạng sáng 13-9-2023 khiến 56 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảm giác đầu tiên ập đến sau khi nghe những bản tin về những vụ hỏa hoạn trong các hẻm nhỏ ở các đô thị lớn luôn là sự đau xót và liền sau đó là cảm giác bất lực. Ai đã từng lạc vào những ngõ, những hẻm phố ở các đô thị lớn sẽ thấy đó không phải là nơi cư ngụ bình thường, mà đó là một trận đồ bát quái.

Căn nhà trọ cho thuê cháy rạng sáng hôm qua từ mặt phố Trung Kính vào đến nơi cháy dài hơn 200m. Rất may là những người dân trong ngõ này đã nhanh trí chạy ra mặt phố để dẫn đường cho các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC) vào hiện trường. Bởi nhìn thấy lửa bốc lên rồi nhưng trước mê cung của những con hẻm này, nếu có người dẫn đường, chỉ cần đến sớm vài chục giây là có thể có thêm vài sinh mạng kịp được cứu. Bát quái trận đồ của nhà cửa trong các ngõ hẹp ở các đô thị lớn không phải là điều gì xa lạ. Giải được bài toán an toàn phòng cháy chữa cháy cho những khu nhà trong hẻm như thế này là một công cuộc lâu dài, từ quy hoạch, xây dựng, giải tỏa, tiến đến mở mang chiều rộng các hẻm phố đủ cho xe chữa cháy vào được. Và muốn làm được điều này cần có nguồn kinh phí không nhỏ. Cũng đã có các con hẻm được mở rộng theo phương án nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng cư dân sống trong những con hẻm này hầu hết là người nghèo, công nhân thuê trọ... nên không phải nơi nào cũng làm được như thế.

Sau những sự cố đau thương do hỏa hoạn sẽ ồn ào chuyện kiểm tra công tác an toàn PCCC, nhưng được một thời gian rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Vì vậy, trong khi chờ giải được căn cơ bài toán PCCC tại các hẻm nhỏ cần phải có những giải pháp tình thế hữu hiệu cho điều kiện hiện tại. Chuyện tập luyện, thực hành công tác PCCC ở các tổ dân phố dù có tổ chức nhưng đã thật sự hiệu quả hay chỉ mang tính hình thức? Ý thức về an toàn PCCC của mỗi người dân không chỉ đòi hỏi sự tự giác của mỗi người mà cần sự đôn đốc, nhắc nhở rốt ráo bằng nhiều cách khác nhau. Việc dạy cho học sinh những phương án tự bảo vệ mình an toàn khi xảy ra hỏa hoạn cũng là điều đáng được đưa vào chương trình giáo dục bắt buộc cho các em.

Từ thực tế đau xót của các vụ hỏa hoạn thương tâm vừa qua, hy vọng các đại biểu thảo luận góp ý về Luật PCCC và CNCH mà Quốc hội dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm nay sẽ mang lại hiệu quả tích cực và sẽ không để những thảm họa như thế này lặp lại. Cho dù ai cũng biết rằng, với thực tế hạ tầng xây dựng như “ma trận” trong các ngõ hẻm của các đô thị lớn hiện nay, để không tái diễn những vụ hỏa hoạn là điều thật sự khó khăn. Thế nhưng, vì mạng sống của người dân, không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào!

AN DU