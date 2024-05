Hoa sữa nở giữa mùa hè chỉ là hy hữu

Hình ảnh hoa sữa được chia sẻ trên mạng xã hội với chú thích rằng năm nay, hoa này nở ngay từ tháng 5

Khoảng 1 tuần nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin hoa sữa nở ngay từ tháng 5, khiến nhiều người dân tò mò, đặt câu hỏi “liệu thời tiết có biến động dị thường hoặc bất thường không”…

Hình ảnh hoa sữa nở sớm được chia sẻ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, bức ảnh này có thể là của mùa hoa năm ngoái

Theo kinh nghiệm của nhiều người, hoa sữa ở Hà Nội và miền Bắc thường nở vào giữa mùa thu (tầm tháng 10 hoặc 11 trở đi) khi có thời tiết se lạnh. Nếu hoa sữa nở ngay từ tháng 5 hoặc từ mùa hè là khá bất thường.

Tìm hiểu của PV Báo SGGPO, hiện nay, những tuyến đường, tuyến phố ở Hà Nội có nhiều cây hoa sữa là: Quán Thánh, Nguyễn Du, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng… và rải rác ở một số khu vực khác nhưng số lượng không nhiều.

PV Báo SGGPO đã đi một vòng để khảo sát tình trạng hoa sữa Hà Nội nở sớm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, ở những địa điểm này, số cây sữa có hoa rất ít.

Cây sữa ở phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) vẫn xanh tốt, chưa có hoa. Ảnh: VĂN PHÚC

Cây sữa ở đường Ngô Quyền (Hà Nội) trước cổng trụ sở Bộ VH-TT-DL chưa có hoa. Ảnh: VĂN PHÚC

Những cây sữa ở đường Nguyễn Du (Hà Nội) cũng chưa có hoa. Ảnh: VĂN PHÚC

Cây sữa trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông - Hà Nội) cũng tương tự. Ảnh: VĂN PHÚC

Một số người dân sống ở một số tuyến đường trước nhà có cây hoa sữa cho biết, cây hoa sữa trước nhà họ chưa ra hoa. Chính vì vậy, khi thông tin hoa sữa nở sớm ngay giữa mùa hè lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người không tin đây là sự thật.

Chị Nguyễn Thảo, một sinh viên ở Hà Nội khẳng định, hoa sữa nở sớm là có thật. “Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, em đi tập quân sự ở Xuân Hòa (thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và đi chơi trên TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã bắt gặp hoa sữa nở bung rồi”, chị Thảo thông tin. Một số người dân ở TP Việt Trì (Phú Thọ) cũng khẳng định, cách đây gần 1 tháng đã ngửi thấy mùi hoa sữa.

Hình ảnh cây sữa nở hoa sớm được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Theo một chuyên gia về thực vật thuộc Bộ NN-PTNT, năm nay, ông chưa tận mắt thấy hoa sữa nở. Nhưng vào tháng 5-2019, tại Hà Nội đã có rất nhiều cây sữa nở hoa trắng những góc đường.

Hoa sữa tháng 5-2019. Ảnh tư liệu

Trưa 28-5, trao đổi với PV Báo SGGP, GS-TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng - thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, ông không rành về thực vật học, nhưng về lĩnh vực thời tiết và khí hậu thì trong tháng 5 năm nay có những nét khác lạ so với mọi năm. Cụ thể là trong tháng 5-2024 ở miền Bắc nhiều mưa hơn, nền nhiệt nhìn chung thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong khi tháng 4-2024, miền Bắc lại có nắng nóng kỷ lục. “Sự biến đổi về thời tiết có thể đã ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây trồng”, GS-TS Phan Văn Tân nhận định.

Theo GS-TS Phan Văn Tân, hồi tháng 5 cũng như mùa hè 2022, ở Hà Nội hầu như không có hoa phượng vĩ, ve sầu cũng ít. Tuy nhiên năm nay, hoa phượng và ve sầu lại nở và xuất hiện từ rất sớm.

Hoa phượng vĩ ở Hà Nội năm nay nở rất sớm. Ảnh: VĂN PHÚC

Một chuyên gia thuộc một viện nghiên cứu về mối quan hệ và sự tác động của khí hậu đối với cây trồng cho biết, chu kỳ sinh học của các loài cây thường là sau một chuỗi ngày “nạp” đủ ánh sáng và nhiệt lượng thì cây sẽ bước vào kỳ ra hoa kết trái. Nếu trong năm có nhiều nắng, nền nhiệt cao thì các loài hoa thường nở sớm và ngược lại.

Vị chuyên gia này khẳng định, những năm gần đây, ở miền Bắc liên tục xuất hiện các loài hoa trái nở sớm hơn thường lệ khoảng 1 tháng, như hoa bưởi, nhãn, vải… Nếu do ảnh hưởng của thời tiết thì hoa sẽ đồng loạt nở. Còn tình trạng nở lác đác, hi hữu của hoa sữa ở miền Bắc trong tháng 5 thì chưa có đủ cơ sở, căn cứ để khẳng định do thời tiết, vì không phải tất cả các cây sữa đều ra hoa.

Hiện tại, trên các tuyến đường ở Hà Nội chủ yếu vẫn đang có nhiều hoa bằng lăng tím, hoa phượng vĩ, hoa điệp vàng...

Hàng cây phượng vĩ trong một khu đô thị ở Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: VĂN PHÚC

Hoa bằng lăng ở Hà Nội vào tháng 5-2024. Ảnh: VĂN PHÚC

Ngoài phượng vĩ, cây điệp vàng cũng đã nở hoa

Hoa điệp vàng rụng xuống đường. Ảnh: VĂN PHÚC

Thông tin từ Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, do hoa sữa nếu trồng dày sẽ gây ra mùi khó chịu cho những hộ dân sở tại nên những năm gần đây, đơn vị này cũng đã chuyển đổi bớt loại cây này sang một số loại cây xanh khác có bóng mát và ít bị đổ trong gió bão. Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong tháng 2 và 3 năm nay, nhiệt độ trung bình ở một số khu vực thuộc miền Bắc và Tây Nguyên ở mức cao hơn trung bình nhiều năm tới 2 độ C, thậm chí trong tháng 4-2024, nhiệt độ nhiều nơi ở nước ta cao hơn trung bình nhiều năm 3-4 độ C, có nơi cao hơn 4-5 độ C. Bước sang tháng 5, nhiệt độ Bắc bộ chỉ xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, nhưng lượng mưa lại cao hơn trung bình nhiều năm 150-200% (có nơi hơn).

