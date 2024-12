Hoàn thiện các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc

Theo Bộ GTVT, các tuyến đường cao tốc nối liền mạch từ TPHCM đến tỉnh Khánh Hòa (Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Nha Trang - Cam Lâm) có 5 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Theo ghi nhận, đến nay đã có 4/5 trạm dừng nghỉ đã được bàn giao mặt bằng, các nhà đầu tư đang khẩn trương thi công để hoàn thành các công trình thiết yếu như nhà vệ sinh, bãi đỗ xe...

Theo Ban Quản lý dự án 7, trong số 5 trạm dừng nghỉ dọc tuyến đường cao tốc từ TPHCM đến tỉnh Khánh Hòa thì tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 2 trạm. Trong đó, trạm dừng nghỉ tại Km 205+092 (qua xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã được khởi công từ tháng 8-2024 và sẽ đưa vào khai thác tạm thời vào cuối tháng 1-2025. Tuy nhiên, tại trạm dừng nghỉ Km144+560, đến nay mặt bằng vẫn chưa được bàn giao để thi công do gặp các khó khăn trong việc quy chủ do tranh chấp. Do đó, dự kiến đến ngày 25-1-2025, sẽ có 4 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa hoàn thiện các công trình thiết yếu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

NGUYỄN TIẾN