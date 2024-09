Sáng 5-9, 500 học sinh của Trường Tiểu học 2 Viên An (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là trường học nằm ở cực Nam của Tổ quốc.

Các em vùng sông nước Cà Mau đến trường dự lễ khai giảng năm học mới bằng vỏ lãi. Ảnh: TẤN THÁI

Cô Phạm Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 2 Viên An cho biết, hầu hết học sinh của trường đều ở vùng sâu vùng xa, do đó trường phân thành 2 điểm lẻ để rút ngắn thời gian di chuyển cho học sinh. Dù vậy, việc đi lại của hơn một nửa học sinh toàn trường vẫn gặp khó khăn, do không có đường bộ nên phải đi bằng vỏ lãi trên sông rạch (cha mẹ đưa đón).

Năm học mới 2024-2025, toàn tỉnh Cà Mau có 491 trường học, hơn 13.000 giáo viên và hơn 228.100 học sinh đến lớp.

Hai em học sinh Trường Tiểu học 2 Viên An (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) được người thân chở đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: TẤN THÁI

TẤN THÁI