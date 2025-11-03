Giáo dục

Học viện Cán bộ TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho hơn 400 tân cử nhân

Đợt này có 424 tân cử nhân hệ chính quy khoá 6, niên khoá 2021-2025 và 12 cử nhân hệ vừa làm vừa học.

Ngày 3-11, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 cho sinh viên đại học hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm.

4-11. 2.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Y trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho thủ khoa Nguyễn Hoàng Bảo Việt

Theo đó, đợt này có 424 tân cử nhân hệ chính quy khoá 6, niên khoá 2021-2025 thuộc 5 ngành: Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Luật, Công tác xã hội và 12 cử nhân hệ vừa làm vừa học.

Cử nhân Nguyễn Hoàng Bảo Việt, ngành Chính trị học là thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa. Á khoa toàn khóa gồm các cử nhân: Lê Thế Thuận, ngành Chính trị học; Mai Hải Yến, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

4-11. 1.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Y trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho thủ khoa, á khoa đầu ra của toàn trường và các ngành

Phát biểu tại lễ bế giảng, PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM mong mỏi, mỗi cử nhân hôm nay sẽ tiếp tục hoàn thiện về trí tuệ, đạo đức, xác định cống hiến cho cộng đồng là một mục tiêu cao đẹp nhưng cũng đầy thử thách trong cuộc đời mình. Đồng thời chúc các tân cử nhân thật nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới.

4-11. 3.jpg
TS Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trao bằng tốt nghiệp giấy khen cho sinh viên các ngành tốt nghiệp loại giỏi
THU HƯỜNG

